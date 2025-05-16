Ежегодная программа по сезонному трудоустройству «Жасыл Ел» стартовала в Костанае. В этом году принять в ней участие смогут сразу 450 человек, что на сотню больше, чем годом ранее. Напомним, сезонная работа доступна молодым людям от 16 лет. Уже сегодня тех, кто хочет попасть в ряды Жасыл Ел, довольно много.

Несмотря на то, что последние звонки в костанайских школах еще не прозвенели, местные ребята уже задумываются над тем, как провести каникулы с пользой. Уже больше 10 лет в Костанае работает программа «Жасыл Ел». Напомним, это сезонный вид трудоустройства, куда принимается на работу молодежь от 16 до 35 лет. В прошлом году в областном центре было создано 350 рабочих мест, а в этом цифра увеличилась до 450 вакансий. И желающих туда попасть, как показывает практика, довольно много.

«Зарплата, как вы знаете, с 2024 года мы в разы увеличили на 45%. В текущем году порядка 120 тысяч тенге, от 118 до 120 тысяч тенге будут получать бойцы, ранее эта сумма до 2023 года, в среднем 65-70 тысяч тенге», — сказал руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас Дуйсеков.

Бойцы «Жасыл ел» отвечают за благоустройство города. Например, ребята могут обрезать сухие ветви деревьев, ухаживать за клумбами, подметать территории общественных мест. Подрядная организация, которая будет осуществлять проект, уже определена, это «ДамуКст», их офис находится по адресу: улица 1 мая 151. Сейчас они уже вовсю ведут набор сотрудников.

«Очень много желающих, которые хотят приехать из других городов и районов. Но, поскольку программа рассчитана именно на молодежь именно города, финансирование городское. Обязательно требование — городская прописка. Поскольку очень много ребят было в прошлом году, которые хотели, но по квоте мы только на 350 человек рассчитывали, многие не смогли принять участие», — объяснил Дуйсеков.

Олжас Дуйсеков также отметил, что стать бойцом «Жасыл ел» можно лишь по достижению 16-ти лет. Например, если в июле вы станете шестнадцатилетним, то появится возможность поработать в августе. В целом, в течении лета есть три сезона. Скоро набор на июнь закроется и списки будут сформированы. Чтобы успеть на следующие смены, специалисты советуют поторопиться.

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