Желания избавиться от авто на российском учёте в Казахстане поутихли

В первых числах ноября полиция активно взялась за поиски автомобилей из России, которые, так сказать, повисли в воздухе: сняты с учёта в РФ, а по Казахстану эксплуатировались с недействительными документами и госномерами. По подсчётам МВД РФ, таких машин в стране каталось более 88 тысяч.

Отработка полиции вызвала волну негодования с одной стороны и резкий всплеск в количестве объявлений о продаже проблемных авто на Kolesa.kz с другой.

В обычное время на портале можно найти от 33 до 36 с небольшим тысяч объявлений о продаже машин с отметкой «не растаможен», однако уже к концу первой недели ноября их количество скакнуло сначала к 39.9 тысячи, а затем перевалило за 42 тысячи. Пиковое значение 42 318 объявлений было зафиксировано 10 ноября. Как раз в эти дни владельцы таких машин митинговали в спецЦОНах и акиматах городов, желая одновременно и продать проблемные машины.

После десятого числа цифры пошли на спад. Поводом для снижения стала информация по теме проблем с российским учётом и послабления со стороны полиции: в МВД пообещали пока не забирать технику на штрафстоянки, если водители не будут нарушать ПДД. До какого периода, правда, до сих пор не объявлено.

В итоге уже к 18 ноября база данных вернулась к типичным значениям этого года на уровне 36 с небольшим тысяч и продолжила снижение. По состоянию на 29 ноября — 35.2 тысячи объявлений.

Основной вал российских машин с недействительными номерами — это модели АВТОВАЗа из семейства «Самара 2». Даже сегодня из 6.4 тысячи «самар», что продаются на Kolesa.kz, растаможены в Казахстане лишь 2 тысячи, т. е. меньше половины. Остальные 68 % — это ввезённые из России. А с начала ноября общее количество Lada (ВАЗ) c пометкой «не растаможен» скакнуло с 14 тысяч до 16.5 тысячи.

Отметим, затея с покупкой автомобиля на российском учёте была, есть и будет лотереей. Существует множество рисков, начиная с того, что регистрацию машины могут просто-напросто аннулировать, и заканчивая высокой вероятностью приобрести двойника, а то и тройника или вовсе технику, числящуюся в угоне. Если вы всё же решитесь на такую авантюру, то обязательно проверьте авто через официальные и специальные сервисы в РФ.

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