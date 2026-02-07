Станция была основана в 1961 году и в прошлом году вошла в масштабную государственную программу обновления железнодорожной инфраструктуры. В неё включены 124 вокзала по всей стране — в областных центрах, малых городах и сельских населённых пунктах, включая Аманкарагай. До начала работ капитальный ремонт здесь не проводился ни разу.
Обновление вокзалов — поручение Президента
Как отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, модернизация железнодорожных вокзалов проводится в рамках поручения главы государства.
По его словам, многие объекты давно устарели, а базовые удобства для пассажиров находились за пределами зданий. В результате были выделены необходимые средства, и в текущем году работы по обновлению основных вокзалов региона планируется полностью завершить.
Условия по международным стандартам
Глава региона подчеркнул, что ключевая задача программы — привести вокзалы в соответствие с международными стандартами пассажирских перевозок.
Особое внимание при реконструкции уделено маломобильным гражданам. Теперь все санузлы расположены внутри здания, включая специально оборудованный для людей с инвалидностью. Также обустроены отдельный зал ожидания и комната матери и ребёнка.
В ходе работ площадь вокзала была увеличена примерно с 400 до 430 квадратных метров.
Полная реконструкция инженерных сетей
По словам директора подрядной организации Ербол Шакибаев, на объекте была проведена полная реконструкция здания.
Выполнены работы по замене кровли с утеплением, обновлению фасада и внутренней отделки, полностью модернизированы внутренние инженерные сети. Кроме того, заменены наружные коммуникации — газопровод, канализация и электроснабжение.
В рамках реконструкции также были заменены двери и окна, а стены здания дополнительно утолщены.
Жители оценили обновлённый вокзал
Обновлённые залы ожидания и современный внешний облик станции получили положительные отклики со стороны местных жителей. Сельчане и жители района активно пользуются услугами пассажирских перевозок, отмечая удобство и функциональность обновлённого вокзала.
Модернизация вокзалов в регионе продолжается
Всего в Костанайской области в программу масштабной модернизации включены шесть железнодорожных вокзалов. Планируется, что все работы на них будут завершены в текущем году.
Аким области также отметил, что следующая задача — повышение качества пассажирских перевозок. В частности, остаются вопросы по маршруту Костанай — Алматы. В прошлом году часть подвижного состава была обновлена, и эта работа будет продолжена.
