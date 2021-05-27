USD 427.19
EUR 523.01
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. «Желтая» и «зеленая» зоны обновились в Казахстане

«Желтая» и «зеленая» зоны обновились в Казахстане

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 мая.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Масштабный стартап-конкурс запустили в Костанайской области
Следующая новость

Иностранцам необходимо встать на учет или выехать из страны — ДП Костанайской области