Желтая вода из-под крана: в Костанае выросло число жалоб





Количество жалоб на качество воды в Костанае за первое полугодие 2026 года выросло более чем в два раза. Об этом стало известно на аппаратном совещании в акимате города.

Всего за шесть месяцев по вопросам водоснабжения поступило 1 643 обращения, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число жалоб на полное отсутствие воды сократилось почти на треть — с 1 211 до 854.

Однако по отдельным направлениям ситуация ухудшилась. Так, количество обращений по поводу утечек воды выросло с 239 до 279, жалоб на низкое давление — со 139 до 194.

Наибольший рост зафиксирован по качеству воды. Число обращений, связанных с мутной, ржавой и грязной водой, увеличилось с 78 до 168 , то есть более чем в два раза.

Комментируя ситуацию, аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что статистика отражает реальное положение дел.

«Водоснабжение в основном связано с качеством воды. В два раза увеличилось количество обращений — это желтизна воды и так далее. Это реальная картина. «Айкомек» — отражение того, что происходит в городе. Здесь ничего не придумываем, это сухая статистика», — сказал аким.

Глава города также обратил внимание на рост числа жалоб на снижение давления в водопроводной сети и поручил ГКП «Костанай-Су» устранить причины возникающих проблем.

По его словам, одной из причин снижения давления стали перебои с электроснабжением, из-за которых не всегда срабатывали насосные станции.

«Давление в сети упало. Такие моменты у нас имеются. «Костанай-Су» поручение давали еще в прошлом году — это нужно все отрабатывать. Там говорили, скачки электричества были, насосные не срабатывали. Соответственно давление было уменьшено. Занимайтесь», — поручил Марат Жундубаев.

Несмотря на сокращение общего количества обращений по водоснабжению, аким подчеркнул, что проблемы с качеством воды, давлением и утечками требуют оперативного решения со стороны коммунального предприятия.

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