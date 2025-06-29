Желтые автомобильные номера планируют упразднить в Казахстане, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Статус транспортных средств с государственными регистрационными номерными знаками серий «М» и «Н» на желтом фоне равнозначен транспортным средствам с номерными знаками на белом фоне. В этой связи министерством внутренних дел вносятся изменения и дополнения в ведомственные правила в части упразднения «желтых» и оформления единых «белых» государственных регистрационных номерных знаков, что приведет к упрощению и унификации процедур», — сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов от фракции «Ақ жол».

Как пояснил глава кабмина, в соответствии с законом «Об автомобильном транспорте» основными задачами государственного регулирования в данной сфере являются обеспечение равных условий доступа к рынку, развитие конкурентной среды, удовлетворение потребностей экономики и населения в качественных и доступных транспортных услугах.

«На сегодня международные автоперевозки осуществляются в рамках двусторонних межправительственных соглашений с 42 странами, что формирует высококонкурентную среду. Участие принимают как отечественные, так и зарегистрированные в Республике Казахстан предприятия, учредителями которых могут быть иностранные граждане», — добавил руководитель правительства.

Он отметил, что по Предпринимательскому кодексу все зарегистрированные в Казахстане юридические лица независимо от состава учредителей обладают равными правами и возможностями при осуществлении предпринимательской деятельности.

«В этой связи данные компании подпадают под единое правовое регулирование и считаются казахстанскими субъектами бизнеса. Таким образом, все перевозчики при ввозе седельных тягачей уплачивают утилизационный сбор. Между тем отмена ранее действовавшей ставки первичной регистрации для новых тягачей (0,25 месячного расчетного показателя, со сроком эксплуатации до двух лет) не отразилась на количестве их ввоза», — сообщил Бектенов.

По его информации, из 3558 зарегистрированных в Казахстане перевозчиков у 145 юридических лиц в составе учредителей имеются иностранные граждане.

«С 2022 года им было выдано порядка 104 тыс. иностранных бланков разрешений, что составляет 13% от общего числа выданных разрешений. Кроме того, за указанный период общий объем экспортно-импортных перевозок автотранспортом увеличился на 31%, достигнув 9,3 млн тонн, а доля казахстанских перевозчиков выросла с 31 до 52%. Вышеуказанное свидетельствует о развитии рынка отечественных автоперевозок», — пояснил премьер.

Он считает, что введение ограничений для предприятий с участием иностранных инвесторов, зарегистрированных на территории Казахстана, может привести к их передислокации в соседние страны.

«В свою очередь это повлечет за собой отток капитала из страны, потерю налоговых поступлений и ослабление позиций на международном рынке перевозок. Таким образом, предлагаемые меры должны учитывать баланс между национальными интересами, защитой внутреннего рынка и соблюдением международных обязательств», — сообщил премьер-министр.

Он добавил, что развитие рынка международных автоперевозок будет продолжено с учетом обеспечения добросовестной конкуренции, прозрачности процедур, а также эффективного использования транзитного и логистического потенциала страны.

«В целом указанные вопросы находятся на контроле правительства», — подчеркнул Бектенов.

Ранее депутаты обратили внимание на то, что центральное расположение Казахстана делает его стратегически важным для международных транзитных перевозок, и за последние годы доля казахстанских компаний на этом рынке выросла с 30 до 51%. Однако, по мнению парламентариев, с 2022 года зарубежные транспортные компании начали массово регистрироваться в стране, получая доступ к льготам и квотам, предназначенным для отечественных перевозчиков, несмотря на использование иностранного капитала, персонала и автопарка.

Эти компании, считают мажилисмены, пользуясь правительственными послаблениями, фактически вытесняют казахстанских предпринимателей, доля которых уже упала ниже 25%. Фракция «Ак жол» потребовала срочной проверки деятельности таких компаний, ужесточения регулирования и защиты национальных интересов, чтобы предотвратить полную утрату позиций на рынке и возможную угрозу национальной безопасности.

Источник фото: kolesa.kz

Казахстанцы продолжают избавляться от рублей: спрос на валюту в минусе Обменные пункты в Казахстане вновь зафиксировали отрицательный чистый спрос на российский рубль. Это происходит на...

Штрафы мобильным операторам увеличат в 3-5 раз Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, как в Казахстане планируют контролировать...