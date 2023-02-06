«Жених из Англии» обчистил жительницу Костанайской области

В отдел полиции Карабалыкского района с заявлением обратилась 60-летняя местная жительница.

В прошлом году через мессенджер WhatsApp она познакомилась с якобы англичанином, перевела ему крупную сумму денег, которую оформила в кредит, передает Polisia.kz.

Одинокая женщина поверила сообщениям мужчины и начала переписку. Мошенник воспользовался этим и в один из дней сообщил, что хочет сделать ей подарок в честь прошедшего дня рождения, в качестве подтверждения он отправил фото ее подарка, где были изображены золотая цепочка, браслет, женская сумка, босоножки и денежные средства. В октябре мужчина сказал, что с ней свяжется его агент по поводу посылки.

После этого ей с незнакомого номера пришло сообщение, что прежде чем получить посылку необходимо оплатить 250 тысяч тенге, позже отправил ей реквизиты одного из банков. Женщина, поверив мошенникам, оформила денежный кредит и отправила деньги по указанным реквизитам. Через два дня ей снова написал псевдо-агент, сообщив о том, что посылка задерживается на почте в Алмате, так как в ней содержится большая сумма денег. Чтобы получить посылку ей необходимо было заплатить еще 1 млн тенге. Женщина оформила еще один кредит. Мошенники, воспользовавшись доверием потерпевшей, сказали, что присланные ей из Англии деньги в конвертации на казахстанскую валюту составляют 28 млн тенге, для их получения ей необходимо внести еще 1 млн тенге.

Позже мошенники уговорили ее оформить еще один кредит в 100 тысяч тенге. Все это время “англичанин” уверял, что закроет кредиты по приезду. После того, как женщина отказалась брать очередной кредит в размере 500 тысяч тенге, “жених” перестал ей писать.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кодировка данных абонентов, согласно сведениям интернет-ресурсов, принадлежат абоненту Украины. По данному факту подготовлены запросы для установления принадлежности счетов банков. По имеющимся абонентским номерам подготовлены запросы в ПСМ МВД РК на установление местонахождения подозреваемого, – рассказал начальник ОП Карабалыкского района Багытбек Дисюков.

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