Женя, Николай и Виолетта. Тройняшек выписали из костанайского перинатального центра

Тройное счастье. Так говорит о своих малышах жительница Мендыкаринского района, ставшая мамой тройняшек.

Малыши родились раньше положенного срока, но сейчас набрали вес и врачи выписали их домой. Теперь в семье меныкаринцев семеро детей. О чем мечтают новоиспеченные

Даже врач узи была в шоке, улыбаясь рассказывает Алена Петрова. Сначала женщине сказали, что будет двойня, а потом тут же извинились и исправились, сказав что будет тройня. Беременность, говорит Алена, далась ей не сложно. Так еще первого декабря женщина работала на зернотоке в местном ТОО, а уже 8 января стала мамой тройняшек. Родились малыши раньше срока.

«Ни предвестников, ничего такого не было. У нас получилось все неожиданно. Дома вроде бы и ничего не делала. У меня все муж делал с сыном. И вот так получилось что под утро начались схватки. Они решили сами родиться, пораньше. А так мы планировали на день влюбленных в феврале, потому что срок был на февраль», — говорит мама тройняшек Алёна Петрова.

Внеплановые роды приняли в Мендыкаринской ЦРБ. Рожала женщина сама. Малышей вместе с матерью было решено отправить в перинатальный центр Костанайской областной больницы. Двоих мальчиков Николая и Евгения оставили в палате с мамой, и там оказывали необходимую медпомощь, а девочку, названную Виолеттой, перевели в реанимацию.

«Младший ребенок, который был 1650 пошел сначала в реанимацию, потому что он нуждался и в кислороде и инфузионная терапия проводилась ребенку. Потихонечку он из этого состояния вышел. Все трое потихонечку научились кушать, сосать самостоятельно. Мама очень опытная, почти ничему не требовалось ее обучать. Навык у нее хороший», — говорит заведующий детским отделением перинатального центра Костанайской областной больницы Игорь Бойко.

Так как роды начались стремительно, Алену в роддом повез друг семьи, скорую решили не ждать. Сегодня он приехал и на выписку. Одного из малышей — Николая, назвали в его честь. Теперь в семье мендыкаринцев семеро детей. Но, говорят, трудностей не боятся, помощи ни у кого не просят. Говорят дети — это счастье.

«Не знаю. Я счастлив. Неожиданно конечно. Но я рад», — поделился отец тройняшек Павел Петров.

Как рассказали нам врачи, в Костанае тройню выписывают не чаще одного раза в год. А зачатую естественным путем, а не методом эко, и того реже. Поэтому случай в своем роде уникальный.

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