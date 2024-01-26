Женщин из регионов РК приглашают на бесплатное обследование у онкогинекологов

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27 января 2024 года в рамках «Недели профилактики рака шейки матки» в региональных онкологических организациях Казахстана пройдет единый День открытых дверей для женщин. Об этом сообщает минздрав РК.
Женщины могут получить бесплатную консультацию и обследование у онкогинекологов по поводу патологии шейки матки.
Дата проведения Дня открытых дверей и адреса:
КазНИИ онкологии и радиологии (Алматы)
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: «КазНИИ онкологии и радиологии», г. Алматы, проспект Абая, 91, Клинико-диагностический центр (КДЦ), 204 каб.
Тел. для справок: 8 (727) 349 61 16.
г. Астана
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр», г. Астана, ул. Манаса, 17.
Тел. для справок: 954033, 954034
г. Алматы
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: г. Алматы, ул. Папанина 220 А, Литер А, 1 этаж.
Тел. для справок: 8(727)3122474.
г. Шымкент
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00.
Адрес: г.Шымкент «Городской онкологический центр», улица Байтурсынова, 85 а.
Тел. для справок: 8(7252) 38-00-70
Акмолинская область/Кокшетау
Дата и время проведения: 27.01.2024 г., 9:00-13:00 ч.
Адрес: «Многопрофильная областная больница», г.Кокшетау, ул. Акана Сере, 1б, здание онкологической поликлиники.
Тел. для справок: 33-04-94.
Актюбинская область
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: КДО МЦ «НАО ЗКМУ им М. Оспанова», г. Актобе, Жана Коныс — 8. КДО.
Тел для справок: 534220.
Алматинская область
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00:00-13:00 ч.
Адрес: «Алматинская региональная многопрофильная клиника» (АРМК); г. Алматы, улица Розы Баглановой, 69а.
Тел. для справок: 8 (727) 367-49-93.
Жетысуская область / Талдыкорган
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: «Областная многопрофильная клиника», г. Талдыкорган, ул. Абая 316, первый корпус поликлиники.
Тел. для справок: 40-10-55.
Атырауская область
Дата и время проведения: 27.01.2024, 9:00-13:00 ч.
Адрес: «Атырауский онкологический диспансер», г. Атырау улица Владимирского, 2, поликлиническое отделение.
Тел. для справок: 8-7122-766038 и 8-7122-766040.
Западно-казахстанская область/ г. Уральск
Дата и время проведения: 27.01.2024 г., 09:00-13:00 ч.
ГКП на ПХВ » Областной онкологический диспансер», г. Уральск ул. Алматинская 58.
Тел для справок. 87754120978.
Карагандинская область
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 г. Караганды», г. Караганда, ул. К.Аманжолова, 189.
Тел. для справок: 87075964946
Кызылординская область
Дата и время проведения: 27.01.2024 года, 09.00-13.00 ч.
Адрес: КГП на ПХВ «Областной онкологический центр», г. Кызылорда, ул. Берке хана 49А, (бывший Модульный инфекционный центр).
Тел. для справок: 8-7242-90-74-30, 8-702-388-00-81.
Костанайская область
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница», г.Костанай, улица Кубеева 2, новая поликлиника.
Тел. для справок: 73-03-44.
Мангистауская область/Актау
Дата и время проведения: 27.01.2024, 9.00-13.00 ч.
Адрес: ГКП на ПХВ «Мангистауский областной онкологический диспансер», г. Актау, 1 а мкр. №3 здание.
Тел. для справок: 87086042492.
Павлодарская область
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер», г. Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А.
Тел. для справок: 8 (7182)660097, 660098,660091.
Северо-Казахстанская область/Петропавловск
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: МОБ Онкологический центр, г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ.
Тел. для справок: 8(7152)350008, 466008.
Область Абай/ Семей
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: «Центр ядерной медицины и онкологии области Абай», г. Семей, ул. Кутжанова 3.
Тел. для справок: 8(7222)55-08- 87 или +7(778)87-00-167.
ВКО / Усть-Каменогорск
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: «Многопрофильный центр онкологии и хирургии», г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, КДО.
Тел. для справок: 87780037845, 8(7232)489151
Улытауская область/Жезказган
Дата и время проведения: 27.01.2024, 09:00-13:00 ч.
Адрес: Многопрофильная областная больница г.Жезказган, ул Иманжана 11, 7 этаж.
Тел. для справок: 8 (710) 277 31 50, 8 771 283 83 38