Женщина была убита в Костанае

По улице Каирбекова в Костанае было обнаружено тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

По данному факту задержан подозреваемый 1976 г.р., ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений.

В настоящее время арестован, ведется расследование.

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