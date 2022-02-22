Женщина была убита в Костанае

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По улице Каирбекова в Костанае было обнаружено тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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По данному факту ведется досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
По данному факту задержан подозреваемый 1976 г.р., ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений.
В настоящее время арестован, ведется расследование.
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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