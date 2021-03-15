Женщина и двое мужчин ограбили пенсионерку в Рудном

Как стало известно alau.kz происшествие случилось в Рудном. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
По факту зарегистрированного факта грабежа сообщаем, что ранее судимые мужчины 35 и 36 лет, а также 38-летняя женщина ограбили пенсионерку.
«Они с применением насилия открыто похитили из квартиры пенсионерки личное имущество на сумму более 16 тысяч тенге. Подозреваемые установлены», — сообщили в ведомстве.
Проводится досудебное расследование по статье 191 ч.2 УК РК.
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