Женщина и двое мужчин ограбили пенсионерку в Рудном

Как стало известно alau.kz происшествие случилось в Рудном. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По факту зарегистрированного факта грабежа сообщаем, что ранее судимые мужчины 35 и 36 лет, а также 38-летняя женщина ограбили пенсионерку.

«Они с применением насилия открыто похитили из квартиры пенсионерки личное имущество на сумму более 16 тысяч тенге. Подозреваемые установлены», — сообщили в ведомстве.

Проводится досудебное расследование по статье 191 ч.2 УК РК.

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