Женщина и трое детей отравились угарным газом в Костанайской области

Инцидент, как сообщает ДЧС региона, произошел 29 февраля в райцентре Фёдоровка.

Частный жилой дом отапливался твердым топливом. Из-за нарушений правил эксплуатации печи, 32-летняя женщина, и трое детей получили отравление угарным газом в лёгкой степени. Всех госпитализировали в районную больницу.

Сотрудники ДЧС призывают граждан быть более бдительными и осмотрительными, и напоминают, что за отоплением, состоянием электрических приборов и электросетей необходимо следить. Настоятельно не рекомендуется курить в зданиях.

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