Женщина-инвалид пострадала в пожаре в Костанае

24 апреля на пульт специализированной пожарной части Костаная в 8:30 поступило телефонное сообщение о том, что по адресу Кубеева-2а горит жилой многоквартирный дом, сообщает пресс-служба ДЧС.

Через пять минут, по прибытию к месту ЧП было обнаружено, что на пятом этаже открытым пламенем горит 3-комнатная квартира.

«Хозяйка квартиры 1949 года рождения самостоятельно передвигаться не могла. У женщины инвалидность. За короткое время пламя распространилось и подъезд окутал едкий дым. Женщина в это время находилась на лестничной площадке. Некоторые жильцы успели эвакуироваться самостоятельно и помогли женщине спустится. Установлено, что она отравилась угарным газом и получила ожоги второй степени рук и спины, спасатели передали её врачам. В полыхающем доме ещё оставались люди. Пожарные обнаружили и эвакуировали жильцов, в том числе трое детей», — сообщили в ведомстве.

Пожар был ликвидирован. В квартире сгорела мебель, шторы, постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Пострадавшая находится под присмотром медиков.

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