USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Женщина изготавливала алкоголь у себя дома в Костанайской области

Женщина изготавливала алкоголь у себя дома в Костанайской области

Vinkmag ad

Жительница Костанайской области в частном доме организовала подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции. 

Департаментом экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК проведены проверочные мероприятия по фактам реализации суррогатной алкогольной продукции в торговых точках области. Так, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержана жительница города Житикара Костанайской области, которая организовала в частном доме подпольный цех по розливу алкогольной продукции.

«В ходе осмотра цеха обнаружены спиртосодержащая жидкость, оборудование для розлива продукции, различная тара, а также другие материалы, используемые в незаконной предпринимательской деятельности», — сообщили в КФМ МФ РК.

Приговором Житикаринского районного суда жительница города Житикара признана виновной в совершении административного правонарушения с наложением штрафа и конфискацией спиртосодержащей жидкости.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

100855 - зарегистрированно

74677 - выздоровевших

1269 - летальных случаев

3141 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей 11.08.20
Следующая новость

Онлайн, 19 выпуск — налоговая отчетность