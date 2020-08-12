Женщина изготавливала алкоголь у себя дома в Костанайской области

Жительница Костанайской области в частном доме организовала подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции.
Департаментом экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК проведены проверочные мероприятия по фактам реализации суррогатной алкогольной продукции в торговых точках области. Так, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержана жительница города Житикара Костанайской области, которая организовала в частном доме подпольный цех по розливу алкогольной продукции.
«В ходе осмотра цеха обнаружены спиртосодержащая жидкость, оборудование для розлива продукции, различная тара, а также другие материалы, используемые в незаконной предпринимательской деятельности», — сообщили в КФМ МФ РК.
Приговором Житикаринского районного суда жительница города Житикара признана виновной в совершении административного правонарушения с наложением штрафа и конфискацией спиртосодержащей жидкости.
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