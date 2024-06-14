Женщина напала на полицейских в Костанайской области

Карабалыкским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы села по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении сотрудников правоохранительного органа, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, в отношении двух или более лиц». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что подсудимая воспрепятствовала деятельности участковых инспекторов ОП Карабалыкского района, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, а именно при задержании супруга подсудимой. Она оказала неповиновение, и нанесла сотрудникам полиции телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья.

Вина в ходе судебного заседания подтверждена показаниями потерпевших, заключением судебно-медицинских экспертиз, видеозаписями.

Подсудимая вину в инкриминируемом правонарушении не признала.

В судебных прениях государственный обвинитель просил признать женщину виновной по предъявленному обвинению и назначить наказание в виде ограничения свободы, с установлением пробационного контроля на весь срок ограничения свободы.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, личности подсудимой, отсутствия смягчающих и отягчающих ответственность и наказание обстоятельств, суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Приговор не вступил в законную силу.

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