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Женщина не попалась на уловку афериста в Костанайской области

Раиса Хусаинова воспользовалась советами участковых.

Во время звонка, поступившего ей от мужчины, который требовал 500 тысяч тенге за свободу ее сына, начала задавать встречные вопросы.

Фото polisia.kz

Мошенник растерялся и бросил трубку.

«Спасибо нашему участковому, который провел встречу с людьми пожилого возраста и подробно рассказал, как могут действовать мошенники и что делать если вам позвонили незнакомые люди и начали представляться сотрудниками полиции или банка», — написала в своем благодарственном письме жительница области.

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