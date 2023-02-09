Женщина не попалась на уловку афериста в Костанайской области

Раиса Хусаинова воспользовалась советами участковых.
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Во время звонка, поступившего ей от мужчины, который требовал 500 тысяч тенге за свободу ее сына, начала задавать встречные вопросы.
Мошенник растерялся и бросил трубку.
«Спасибо нашему участковому, который провел встречу с людьми пожилого возраста и подробно рассказал, как могут действовать мошенники и что делать если вам позвонили незнакомые люди и начали представляться сотрудниками полиции или банка», — написала в своем благодарственном письме жительница области.
Tags: Алау ДП Костанайской области Казахстан Костанай Костанайская область мошенники новости общество РТН