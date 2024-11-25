15 интернет-мошенничеств было зарегистрировано в Костанае за минувшую неделю. Жители города перевели злоумышленникам 29 миллионов тенге.



Всего с начала года, по данным полиции города, костанайцев обманули на 765 миллионов тенге. Большая часть случаев связана с онлайн-покупками на маркетплейсах и досках объявлений. Мошенники берут деньги, но товар не доставляют. Также один из распространённых методов — это кража персональных данных различными способами. Звонки якобы с банков, от операторов сотовой связи и правоохранительных органов тоже могут обернуться печальным исходом.



«Недавно был случай женщина оформила кредит на себя, на своих детей на 26 миллионов тенге. Я не понимаю, на всю семью оформила, и теперь вся семья будет платить кредит такой», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.



Как было отмечено на встрече, мошенничества не фиксируют только по воскресеньям.

«У нас не фиксируются интернет мошенничества только по воскресеньям. Это говорит о том, что мошенники в воскресенье отдыхают. То есть они приходят как на работу. Как вы ходите на работу, так и они ходят на работу. У них есть офисы, колл-центры. А в воскресенье они отдыхают. Кино смотрят, кофе пьют. В понедельник начинают обманывать», — подчеркнул аким.



Аким Костаная попросил ещё больше уделять внимание профилактике и разъяснению по вопросам мошенничества.

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