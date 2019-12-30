Женщина отравилась угарным газом в Аулиекольском районе

Происшествие случилось в Аулиекольском районе. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В селе Новонежинка одноквартирном частном жилом доме из-за неправильной эксплуатации печного отопления на твердом топливе получила отравление угарным газом 41-летняя женщина.

«Была закрыта заслонка в печи. Ее госпитализировали в больницу. Состояние стабильное средней степени. Последний обход жилого сектора, проводился сотрудниками ОЧС Аулиекольского района был 18 ноября 2019 года», — сообщили в ДЧС.