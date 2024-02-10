Женщина-пешеход пострадала от столкновения автомобилей в Костанайской области — видео

Женщина-пешеход пострадала от столкновения автомобилей на дороге. Об этом сообщается на странице карабалыкской районной газеты «Айна» Instagram ainanews.kz.

Там сказано, что столкновение автомобилей произошло на регулируемом светофором перекрёстке улиц Гагарина и Заводская райцентра. Видео с камеры наблюдения, установленной недалеко от места происшествия, распространяется в чатах поселка. Видно, что один из автомобилей, пытаясь резко объехать стоящий на перекрестке другой, водитель которого готовится сделать поворот налево, не убедился в безопасности маневра, и «подрезал» третье авто. От удара эта машина отлетает к обочине, и сбивает идущую там женщину. В отделе полиции Карабалыкского района, сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень нанесённых женщине травм, на основании чего по данному факту будет принято процессуальное решение.

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