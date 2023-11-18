Женщина подозревается в убийстве пенсионерки в Костанае

В ДП Костанайской области сообщили, что 16 ноября в квартире дома, расположенного в одном из микрорайонов города Костаная, обнаружен труп 61-летней женщины, с признаками насильственной смерти.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство» .

По подозрению в совершении преступления , задержана 51-летняя женщина, которая водворена в изолятор временного содержания.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводятся все необходимые следственные действия.

Иные сведения , в рамках проводимого следствия , в соответствии ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.

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