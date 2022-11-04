Женщина погибла на трассе в Костанайской области

О дорожно-транспортном происшествии сообщили наши читатели.

Трагедия произошла на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган», в поселке Аманкарагай, утром 3 ноября.

Транспортное средство сбило женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте. Официально эти факты в полиции Костанайской области, в ведении которой находится расследование обстоятельств подобных происшествий, нам никак не прокомментировали, но сообщили, что в этом году зарегистрировано 16 ДТП по вине пешеходов, в которых погибли 6 и ранено 10 человек.

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