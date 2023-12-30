Женщина погибла в пожаре в костанайской гостинице

30 декабря 2023 года в городе Костанай, в посёлке Дружба, произошёл пожар в здании двухэтажной гостиницы «Жібек жолы». Сообщение о возгорании поступило в 11:00.
Пожар охватил кровлю, второй этаж и частично первый этаж здания, предварительная площадь пожара составила 450 квадратных метров из общей площади в 900 м². Следует отметить, что здание на момент пожара не эксплуатировалось.
Пожар был ликвидирован в 13:18. На место происшествия выехали спасательные службы: сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и 13 единиц техники, сотрудники Департамента полиции и 4 единицы техники, а также сотрудники местных исполнительных органов и 1 единица техники.
К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен труп женщины. Обстоятельства происшествия устанавливаются, будет проведено тщательное расследование причин возникновения пожара.
По факту происшествия назначено следствие и проводится проверка.