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Женщина погибла в пожаре в микрорайоне «Жана кала»

Фото очевидца

24 пожара произошло на территории Костанайской области за неделю. В одном из них, как сообщают сотрудники ДЧС региона, погиб человек. Сообщение о возгорании в доме №34 на улице Алтынсарина, в центральной части Костаная, поступило в дежурную часть в 21:22 20 августа.

«По прибытию к месту вызова было установлено, что в квартире №2, в кухонном помещении горит кухонный гарнитур, диван, натяжной потолок, на площади 5 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы в кухонном помещении обнаружено тело гражданки 1934-ого года рождения», — сообщил начальник управления государственного противопожарного контроля ДЧС Костанайской области Асланбек Темиров.

Пожилая женщина была передана пожарными сотрудникам скорой медицинской помощи, однако, вскоре, медики констатировали её смерть. Вместе с тем из подъезда спасателями было эвакуировано 15 человек, в том числе 6 детей. Пожар удалось ликвидировать в течение 26 минут. Причины пожара и смерти женщины выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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