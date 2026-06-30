Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля в Костанайской области

В Узункольском районе Костанайской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила старший инспектор по особым поручениям управления АП ДП Костанайской области Айгерим Жумагазова
По информации полиции, 22 июня 2026 года около 10:00 вблизи села Воскресеновка водитель автомобиля «Лада Калина» , 1993 года рождения, не справилась с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП проводится расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
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