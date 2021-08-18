Женщина погибла в результате столкновения КАМАЗа с «Жигули» — видео

Управление полиции города Рудного сообщает, что ДТП произошло около 12:30 часов 17 августа. Об этом сообщается в инстаграм аккаунте полиции Рудного.
83-летний водитель «ВАЗ 21070», следуя по улице Топоркова со стороны улицы Горняков, на пересечении с улицей Молодая Гвардия, на зелёный сигнал светофора, при совершении манёвра поворот налево, не убедившись в безопасности дорожного движения, допустил столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ».
В результате ДТП 73-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 21070» от полученных травм скончалась на месте. Водитель доставлен с травмами в больницу.
Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345. Ведётся досудебное расследование.
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