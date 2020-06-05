Женщина погибла во время катания на велосипеде в Костанае

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COVID-2019 в Казахстане
12312 - зарегистрированно
6696 - выздоровевших
52 - летальных случаев
195(+4) - в Костанайской области
Несчастный случай произошёл на набережной по улице Гашека. Как нам стало известно, на днях семья костанайцев выехала на велопрогулку, в южной части города, во время которой и произошла трагедия, сообщает alau.kz
Как сообщили, в ответ на наш запрос в управлении здравоохранения региона, вызов на пульт 103 в станцию скорой помощи поступил 2 июня.
По словам очевидцев, женщина на велосипеде ехала по спуску, который ведёт к базе отдыха, расположенной на набережной, не справилась с управлением, и вылетела из седла.
При падении она ударилась головой о брусчатку.
Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала, что смерть 45-летней жительницы Костаная была мгновенной.