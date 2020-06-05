Женщина погибла во время катания на велосипеде в Костанае

Несчастный случай произошёл на набережной по улице Гашека. Как нам стало известно, на днях семья костанайцев выехала на велопрогулку, в южной части города, во время которой и произошла трагедия, сообщает alau.kz

Как сообщили, в ответ на наш запрос в управлении здравоохранения региона, вызов на пульт 103 в станцию скорой помощи поступил 2 июня.

По словам очевидцев, женщина на велосипеде ехала по спуску, который ведёт к базе отдыха, расположенной на набережной, не справилась с управлением, и вылетела из седла.

При падении она ударилась головой о брусчатку.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала, что смерть 45-летней жительницы Костаная была мгновенной.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.