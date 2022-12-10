Женщина пыталась сброситься с моста в Костанае

Сегодня в 14.10 на пульт 102 поступило сообщение о том, что на мосту за перилами стоит женщина, которая намеревается спрыгнуть.

Эту информацию передал водитель, который в это время проезжал мимо.

— Скорее приезжайте, я попробую ее спасти, — сообщил мужчина.

На место пришествия немедленно прибыл автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Жалгаса Шонова и капитана полиции Дулата Арманова.

— К нашему приезду мужчине удалось схватить ее за руку и практически перетянуть через перила на мост, — рассказал Жалгас Шонов.

Полицейские помогли вытащить женщину и посадить ее в полицейскую машину.

— Спасенная была в неадекватном состоянии, не могла даже назвать имя и фамилию. Нам пришлось срочно доставить ее в отделение полиции, — продолжает Дулат Арманов.

В суматохе событий водитель, который первым оказался на месте происшествия, уехал, убедившись, что полицейские оказали первую помощь женщине.

— Мы просим откликнуться смелого костанайца, — просят в полиции, — для того, чтобы отметить смелый поступок и помощь в этой сложной ситуации.

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