Женщина пыталась утопить своих детей в РК

Об ужасающем случае рассказала общественник Акмарал Басирова.

Как пишет руководитель центра «Бақытты отбасы» Алатауского района Алматы и глава общественного фонда «Защита прав матерей Ag-alem» Акмарал Басирова, избежать трагедии удалось лишь по случайности. Мать пыталась утопить троих детей. Двоих вытащили из воды очевидцы происшествия. Один ребенок серьезно не пострадал.

«Снова покушение на убийство своих детей. На этот раз мать топила своих детей в Сайране. Младшему — 1,5 года. Двое детей 3 и 4 лет наглотались воды. Вчера их спасли случайные свидетели. Если бы не прохожие, детей бы не было. Сама семья живёт в Алатауском районе, снимает там трёхкомнатную квартиру. Муж работает в Заречном (село в Алматинской области – прим. ред.) в тюрьме. Соседи о нём очень хорошо отзываются, объяснительные у них мы уже взяли. Они охарактеризовали отца и мать, о матери отзываются очень негативно. Попытка покушения, оказывается, происходит не впервые», — сообщила алматинка.

Экспресс К Акмарал Басирова рассказала, что женщину, которая едва не утопила своих детей в Сайране, положили в психоневрологический диспансер.

По ее словам, двое детей по-прежнему находятся в больнице, у пострадавших вода ушла в легкие.

В департаменте полиции Алматы добавили, что данный факт расследуется управлением полиции Ауэзовского района. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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