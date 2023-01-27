Женщина с ребёнком погибли в пожаре в Костанайской области

Фото ДЧС
Трагедия случилась 26 января. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МЧС РК.
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Пожар случился в посёлке Кушмурун в отдельно-стоящем частном жилом доме.
«В комнате произошло загорание домашних вещей и мебели на площади 15 квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружены тела хозяйки гр. 1988 г.р. и ее сына 2016 г.р., с предварительными признаками отравления продуктами горения. Пожар ликвидирован в 9. 40 Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем (курение)», — сообщили в МЧС РК.
Назначена экспертиза.
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