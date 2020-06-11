Женщина с коронавирусом родила ребёнка в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области, сегодня в одном из посёлков врачи приняли роды у КВИ-положительной пациентки.

Родилась доношенная девочка вес 4700 кг рост 59 см. По шкале Апгар- 7-8 баллов.

Роды прошли в стационаре. В изолированной палате. Без осложнений. Во время родовспоможения дежурная бригада использовала усиленные средства защиты.

Пациентка является бессимптомным (!) носителем covid-19.

Мама и малышка находятся в изолированной боксе, чувствуют себя хорошо.

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