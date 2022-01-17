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Женщина с собакой погибли в ДТП в Костанае

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в Костанае утром 15 января. Об этом сообщил заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой. 

По улице Маяковского водитель 25-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Camry», двигался на запрещающий жёлтый сигнал светофора.

«Он совершил наезд на женщину 1970 года рождения, которая переходила дорогу. Женщина госпитализирована в реанимацию городской больницы, где скончалась», — сообщил Виталий Цой.

Женщина была с собакой, которая погибла на месте аварии.

С начала года, по данным полиции, в ДТП погибли в Костанайской области четверо человек.

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