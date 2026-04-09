Женщина с туберкулёзом работала в школьной столовой в Костанайской области

В Костанайской области выявлен случай работы сотрудницы с туберкулёзом в школьной столовой. Инцидент произошёл в одной из школ-гимназий Мендыкаринского района, сообщает Tengrinews.

Что произошло

По данным санитарных служб, женщина работала кухонным работником около двух недель. При этом обязательный медицинский осмотр перед допуском к работе она не проходила и официально в штате не числилась.

Какие меры приняли

После подтверждения информации в учебном заведении провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Школу временно закрыли на дезинфекцию, а учащихся перевели на дистанционный формат обучения.

Также были обследованы сотрудники и ученики. По данным специалистов, случаев заражения среди контактных лиц выявлено не было.

Реакция и последствия

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что индивидуальный предприниматель, отвечавший за организацию питания, привлечён к административной ответственности за допуск сотрудника без медосмотра.

Отмечается, что у остальных работников столовой были действующие медицинские книжки и допуски к работе.

В настоящее время проводится проверка, которая должна установить, каким образом женщина была допущена к работе в школьной столовой.