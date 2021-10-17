Женщина создала преступную группу. В Костанае начался суд

В совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств обвиняется группа жителей Костаная. Её создала, согласно обвинению, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения 38-летняя Фаина Титовец.

С января 2020 года по август, действуя по заранее разработанному плану и преступным схемам, она приобретала у неизвестных следствию лиц героин, и подготовила условия для его распространения среди наркозависимых жителей города.

«В состав ОПГ Титовец вовлекла в качестве активных участников Коломейцеву Анну 1984-ого года рождения, Капитула Александра 1974-ого года рождения, Хафизова Тимура 1990-ого года рождения и Идрисова Евгения 1976-ого года рождения, подтвердивших готовность за определенные выгоды для себя, за денежное вознаграждение, и приобретение героина для себя безвозмездно, осуществлять сбыт наркозависимым лицам наркотиков», — сообщила гособвинитель Нино Капанадзе.

Титовец, согласно обвинению, у себя дома расфасовывала героин на мелкие дозы, передавала их участникам группы, и иным наркозависимым костанайцам. Для конспирации она использвоала разных людей на разных участках схемы, и друг о друге они не знали.

«Роль и задача каждого из участников ОПГ доводилась Титовец непосредственно накануне совершения преступления, с целью минимизации разоблачения путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. В период преступной деятельности Титовец руководила преступной группой, устно, при личных встречах, либо посредством сотовой связи», — говорится в тексте обвинения.

Передавала Титовец наркотики распространителям в Южной части города, на улице Маяковского, вблизи одной из мечетей, магазинов, на проспекте Абая и улице Баймагамбетова, рядом с торговыми центрами и кафе.

«Приобретенный героин Титовец незаконно перевозила передвигаясь на своих личных автомобилях марки «Даймлер-Бенц», и «Джип Гранд Чероки», совместно с членом ОПГ Коломейцевой, и передавала участнику ОПГ Капитула для сбыта на территории Костаная наркозависимым лицам», — говорит Нино Капанадзе.

Следствие установило, что Коломиейцева развозила наркотики по распространителям и сама, без руководителя. Деятельность группы носила постоянный характер. Полицейские некоторое время следили за участниками группы, проводили негласные действия, контрольные закупки, и в авгуте 2020-ого года задержали её участников. На предварительном слушании дела, некоторые его фигуранты заявили ходатайство, о том, что к ним были применены недозволенные методы ведения следствия. Главное заседание должно состоятся через две недели.

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