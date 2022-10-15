Женщина ударила ребенка об машину

В Казнете распространяют видео жестокого обращения с ребенком.

Очевидцы сняли на видео, как мама волочет девочку без обуви по улице. Тем временем ребенок кричит:

«Мама, я буду работать!». Затем, схватив за шею, мать швырнула ребенка об машину.

В полиции уточнили, что сотрудниками отдела полиции УП района «Алматы» установлена 52-летняя жительница столицы, у которой произошел конфликт с 10-летней дочерью.

В столичной полиции рассказали zakon.kz, что в отношении матери возбуждено административное производство по статье 127 КРКобАП».

Окончательное решение, как отметили в ведомстве, будет принято Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Астаны.

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