Женщина ударила ребенка об машину

Кадр из видео
В Казнете распространяют видео жестокого обращения с ребенком.
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Очевидцы сняли на видео, как мама волочет девочку без обуви по улице. Тем временем ребенок кричит:
«Мама, я буду работать!». Затем, схватив за шею, мать швырнула ребенка об машину.
В полиции уточнили, что сотрудниками отдела полиции УП района «Алматы» установлена 52-летняя жительница столицы, у которой произошел конфликт с 10-летней дочерью.
В столичной полиции рассказали zakon.kz, что в отношении матери возбуждено административное производство по статье 127 КРКобАП».
Окончательное решение, как отметили в ведомстве, будет принято Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Астаны.
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