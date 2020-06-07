Женщина утонула в Костанайской области

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Женщина утонула на водоеме в Сарыкольском районе
7 июня в 00 ч. 10 мин. в результате поисковых работ сотрудники Отдела полиции Сарыкольского района извлекли из водоема тело женщины 1972 г. р. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.
Как выяснилось, причиной трагедии в очередной раз стало употребление алкоголя при отдыхе на воде. Жительница села Урожайное Сарыкольского района Костанайской области отдыхала на берегу искусственного водоема. Вместе с другом выпивали. Женщина в одиночку пошла купаться и утонула.
На месте происшествия был установлен знак, предупреждающий, что купание на водоеме запрещено.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан при посещении водоемов соблюдать правила безопасного поведения на воде!