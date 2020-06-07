Женщина утонула в Костанайской области

Женщина утонула на водоеме в Сарыкольском районе

​

​7 июня в 00 ч. 10 мин. в результате поисковых работ сотрудники Отдела полиции Сарыкольского района извлекли из водоема тело женщины 1972 г. р. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

​Как выяснилось, причиной трагедии в очередной раз стало употребление алкоголя при отдыхе на воде. Жительница села Урожайное Сарыкольского района Костанайской области отдыхала на берегу искусственного водоема. Вместе с другом выпивали. Женщина в одиночку пошла купаться и утонула.

На месте происшествия был установлен знак, предупреждающий, что купание на водоеме запрещено. ​

​Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан при посещении водоемов соблюдать правила безопасного поведения на воде!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.