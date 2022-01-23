Женщина утонула в проруби на глазах у детей на Крещение

Трагический инцидент произошёл 19 января на реке Оредеж у деревни Выры. 40-летняя жительница Санкт-Петербурга нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась, передает life.ru

В Гатчинском районе продолжаются поиски женщины, утонувшей во время крещенских купаний на реке Оредеж. Об этом пишет издание 47news со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Отмечается, что в поисковых работах участвуют водолазы поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. По состоянию на вечер 22 января обследовано три с половиной километра дна, всего водолазы сделали 13 погружений. Поиски будут продолжены, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Погибшая проживала в Санкт-Петербурге и работала юристом в строительной компании.

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