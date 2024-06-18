Женщина-велосипедист, пассажир мотоцикла, пешеходы. Несколько аварий произошли в Костанайской области

О четырех ДТП, которые произошли в регионе в субботу и воскресенье рассказали сотрудники полиции Костанайской области. 15 июня, примерно 19.30 часов на пересечении улиц Пушкина-Баймагамбетова водитель внедорожника не убедившись в безопасности маневра совершил наезд на 79-тилетню жительницу Костаная, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

С различными травмами она была госпитализирована.

«В этот же день, в 23:43 минуты на перекрестке улиц Абая-Хакимжановой водитель автомобиля Лифан не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с мотоциклистом, в результате чего пострадали водитель мотоцикла и его пассажир», — сообщила старший инспектор управления МПС ДП Костанайской области Елена Магасумова.

Сообщается, что автомобиль совершал поворот налево, но его водитель не пропустил мотоциклиста. В результате в больницу доставлены и мотоциклист и его пассажирка. На следующий день, 16 июня возле дома номер 11 в седьмом микрорайоне водитель автомобиля Киа совершил наезд на пешехода, женщину 73 лет, которая в результате этого ДТП получила травмы головы.

«Также 16 июня около 23:00 часов в селе Денисовка, водитель при повороте налево совершил наезд на велосипедиста женщину, которая пересекала проезжую часть дороги на зеленый сигнал светофора, при этом, не спешившись с велосипеда. В результате чего получила телесные повреждения. С травмами также поступила в больницу. Все факты зарегистрированы в полиции, по ним назначены соответствующие экспертизы, будет принято процессуальное решение», — сообщила Елена Магасумова.

С начала года, по данным полиции, в области зарегистрировано 145 ДТП, в которых 20 человек погибли, 196 получили различные травмы. Половину всех ДТП составляют наезды на пешеходов. Из 145 случаев, 71 наезд. В результате 6 человек погибли и 57 травмированы.

«Основными причинами аварийности, является игнорирование водителями соблюдение правил дорожного движения. По вине водителей допущено 139 ДТП, в которых 18 человек погибло и 192 ранено. По вине пешеходов совершено 6 ДТП, в которых 2 пешехода погибли, человек и 4 получили травмы. С начала года полицейскими пресечено более 62 тысяч нарушений ПДД», — рассказала старший инспектор.

За управление транспортными средствами в нетрезвом виде привлечено 569 водителей. К уголовной ответственности привлечено 28 водителей, которые будучи лишенными права управления сели за руль в нетрезвом состоянии. На штраф-стоянку водворено более 500 транспортных средств.

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