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Женщина-водитель сбила подростка в Костанайской области

Фото из открытых источников

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 августа. Об этом сообщили в ДП Костанайской области. 

Около 22:00 часов 59-летняя водитель, управляя автомашиной «Ниссан» на 95 км автодороги Костанай — Аулиеколь в селе Аман-Карагай совершила наезд на перебегающего через дорогу в неустановленном месте мальчика 2005 года рождения.

Пострадавший с различными телесными повреждениями госпитализирован в центральную районную больницу.

На территории Костанайской области в период с 13 июля по 12 августа т.г. проводится ОПМ «Безопасная дорога».

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