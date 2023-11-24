Женщина выбросила ребенка с 3 этажа

Ребенка доставили в больницу с многочисленными травмами и в тяжелом состоянии, передает OTYRAR.

Соседи и очевидцы рассказали врачам, что малыша из окна выбросила родственница. По некоторым данным, 40-летняя женщина состоит на учете в центре психического здоровья.

Все произошло около девяти часов вечера в доме по улице Иляева. Вместе с тем, стало известно, что после происшествия женщину доставили в психдиспансер.

Что на самом деле стало причиной страшного происшествия и почему родители оставили ребенка с родственницей с психическим заболеванием, пока непонятно.

Каждая из версий остается только догадкой. Точку в деле поставят полицейские.

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