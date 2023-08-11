Женщина выбросилась из окна роддома

Женщина выпрыгнула с третьего этажа роддома в Каскелене, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщила блогер Сауле Бикитеева.

Как стало известно, беременная женщина поступила в роддом Карасайской центральной районной больницы четыре дня назад.

«У нее ранее было три беременности. Все три — неудачные попытки. Первого ребенка она потеряла в утробе. Второго ребенка зачала с помощью ЭКО. Но его тоже потеряла на 26-й неделе. Она была взята на плановую операцию», — сообщили сотрудники больницы.

По словам медперсонала, женщина находилась в реанимации.

«Рядом была медсестра, давала ей лекарства. Она оттолкнула медсестру и выпрыгнула в окно. Сейчас ее состояние стабильное, она получила переломы рук», — сообщили врачи роддома.

«Потерять сразу троих детей непросто. Возможно, женщина впала в послеродовой стресс», — объясняют ситуацию врачи ЦРБ.

Как уточнили в Управлении здравоохранения Алматинской области, сейчас женщина находится в реанимации.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.