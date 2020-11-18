Женщина выпала из окна 9 этажа в Костанае

Происшествие случилось 17 ноября в Костанае. Об этом сообщили очевидцы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

66-летняя жительница областного центра выпрыгнула из окна квартиры на 9 этаже.

Погибшая продолжительное время болела, оставила предсмертную записку в которой она прощается с родственниками.

По данному факту назначена экспертиза, проводится расследование.

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