Женщина заплатила «гадалке» 119 миллионов: суд вынес решение

Пресс-служба суда № 2, где рассматривалось дело, озвучила подробности. Подсудимая обманным способом завладела деньгами местной предпринимательницы в размере 119 миллионов тенге.

В Павлодаре суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которую признали виновной в мошенничестве, передает Tengrinews.kz.

По материалам дела, жертвой обмана оказалась местная предпринимательница. Подсудимая убедила ее в том, что она является целительницей и проводит сеансы, благодаря которым женщина сможет преуспеть в бизнесе, быть счастливой в семейных отношениях.

Отмечается, что с 2019 по 2020 год потерпевшая выплатила псевдоцелительнице 119,5 миллиона тенге. Ожидаемого результата пострадавшая не увидела и обратилась в полицию.

В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить наказание подсудимой в виде пяти лет лишения свободы.

«Судом жительница Павлодара признана виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере». Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В связи с наличием малолетних детей наказание отсрочено на 5 лет, то есть до 9 февраля 2028 года», — сообщили в пресс-службе суда № 2.

В пользу потерпевшей взыскан имущественный ущерб в 119 480 000 тенге.

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