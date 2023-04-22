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Женщине оторвало пальцы ноги на эскалаторе

Фото из открытых источников

Женщине оторвало пальцы ноги на эскалаторе на центральном рынке в Кокшетау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на издание 716.kz.

Как стало известно, 67-летняя женщина спускалась по эскалатору на центральном рынке. Стоящая рядом с ней женщина неожиданно упала, из-за чего она замешкалась и ее ногу зажевало в эскалатор. Пострадавшую госпитализировали и планируют направить на лечение в Астану.

«В травмпункте областной больницы пациентка была осмотрена врачом-травматологом, оказана первая помощь, произведена вакцинация, обработка ран, выставлен диагноз «тяжелая травма стопы, открытый субкапитальный перелом 2,3,4 плюсневых костей со смещением, обширная скальпированная рана левой стопы». Пациентка по согласованию с заведующим отделением ожогов и реконструктивной хирургии многопрофильной городской больницы №1 Астаны была направлена для дальнейшего лечения в их клинику. Планируется проведение реконструктивной операции, закрытие дефектов кожными лоскутами», — сообщили в пресс-службе многопрофильной областной больницы.

Общее состояние пациентки, по словам медиков, средней степени тяжести, она в сознании. По факту произошедшего проводится проверка.

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