Женщину-инвалида спасли во время пожара в Костанайской области

Пожарные города Лисаковск спасли из горящего 2-этажного дома женщину-инвалида I группы, сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Тревожный сигнал на пункт связи поступил утром 15 июня в 07:12 часов. Спасателям сообщили о задымлении частного жилого дома в 13 микрорайоне города.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, из под крыши дома шел едкий дым, стекла на окнах второго этажа были разбиты. Стены и потолки внутренних помещений закоптились от открытого огня и дыма, выгорели обои, повреждена мебель и домашние вещи.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара с помощью газодымозащитной службы была спасена женщина с ограниченными возможностями, 1981 года рождения. В момент пожара она находилась в спальной комнате и получила отравление угарным газом. Пожарные передали спасенную карете скорой помощи. Затем ее госпитализировали в городскую больницу.

Пожар удалось локализовать в 08:10, полностью ликвидировать в 09:25. Площадь горения составила 83 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Сотрудники службы пожаротушения ДЧС Костанайской области напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Берегите себя и своих близких. Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!

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