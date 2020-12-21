Женщину искали в буран в Костанайской области

У спасателей эта неделя выдалась нелегкая, они выезжали не только на помощь в борьбе с огнем. Накануне, в степи, во время бурана заблудилась женщина, передает alau.kz.

Женщину искали около 4 часов, к счастью, она была вовремя найдена и в медицинской помощи не нуждалась.

«Были осуществлены поисково-спасательные работы по адресу Федоровский район, Воронежский сельский округ в 4 км от поселка Московский на открытой территории найдена гражданка Н. 1979 года рождения. Для проведения поисково-спасательных работ выезжали 2 единицы техники марки Трекол высоко проходимой техники и 6 человек личного состава», — рассказал оперативный дежурный службы пожаротушения ДЧС Костанайской области Игорь Мерц.

Спасатели в очередной раз призывают костанайцев соблюдать правила безопасности и не выезжать за пределы населенного пункта во время плохих погодных условий, ведь простая неосторожность может обернуться трагедией.

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