Женщину, лишённую прав за вождение в алкогольном опьянении, задержали полицейские Костаная

В Костанае полицейские провели рейд. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

Во время рейда полицейских, программа сигнализировала, что рядом едет водитель, лишенный права управления автомобилем. При проверке документов, факт подтвердился.

«На удивление за рулем была женщина, которая ранее уже дважды была лишена прав за вождение в нетрезвом виде, на три года и на восемь лет. На этот раз женщина-водитель была трезва. В её отношении возбудили административное производство. Машину водворили на штраф стоянку. Женщина снова предстанет перед судом. Ей грозит штраф в 172 тысячи тенге или 10 суток ареста», — сообщили в ДП.

В ДП отметили, что более 6000 водителей, лишенных права управления, внесены в базу «Коргау», по которым работают костанайские полицейские.

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