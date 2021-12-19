Женщину накажут за сдачу в аренду жилья россиянину — ДП Костанайской области

kp.kz
Нарушения выявлены в ходе операции «Мигрант».
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Например, в Костанайском районе местаная жительница предоставила жилье 69-летнему россиянину. Но, как выяснилось, он более года на территории Казахстана находился незаконно. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Организация незаконной миграции».
«Порядка 10-и работодателей привлечены к адмответственности. Злостные нарушители законодательства выдворены за пределы РК, 11 граждан иностранных. Ну, так же, цели данного мероприятия были направлены не только на выявление и присечение каналов незаконной миграции, но и на оказание правовой помощи иностранцам, которые утеряли документы, которые находятся без финансовых средств»,-сообщил начальник отдела управления миграционной полиции ДП Костанайской области Ренат Сыздыков.
Так же полицейские оказали помощь и местным лицам, правовой статус которых не урегулирован.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области