Женщину насмерть сбил автомобиль в Костанайской области

Как стало известно, наезд был совершен ночью 20 января в Аулиекольском районе.
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По предварительным данным 20-летний водитель, на улице Баймагамбетова райцентра, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», совершил наезд на 42-летнюю женщину-пешехода, которая шла по проезжей части в попутном движению автомобиля направлении.Об этом сообщили в ДП Костанайской области.
От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте ДТП.
Водитель направлен для проведения глубокого анализа крови.
По факту проводится досудебное расследование.
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