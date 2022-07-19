Женщину приняли в роддоме только, когда она родила — комментарий управздрава Костанайской области

В инстаграм-аккаунте lisakovsk.life был выставлен пост, который вызвал бурное обсуждение. Там сообщалось о случае, который произошёл 17 июля.

Сообщается, что о данном случае стало известно от фельдшера.

Данный пост прокомментировала пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

«Женщина на самом деле родила дома. Роды были скорыми. Накануне она сама отпросилась домой к старшему ребёнку. С ней и малышом все в порядке. Напротив, благодарит врачей. Пока выяснить, кто распространил ложную информацию не удалось. Но расследование служебное ведётся. Сама женщина обратилась с требованием удалить информацию с паблика и намерена привлечь к ответственности тех, кто распространяет подробности и ее медсведения», — сообщила Ксения Жилкибаева.

Позже в этом же паблике появился пост, где родившая женщина просит удалить предыдущую информацию размещенную в посте паблика.

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