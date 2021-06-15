Женщину с 8-месячным ребёнком сбил автомобиль в Костанае

14 июня в 22.30 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Каирбекова-Киевская автомашина марки «ВАЗ21102» совершила наезд на пешехода с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

Установлено, что 32-летний водитель «ВАЗ21102», следуя по ул.Каирбекова, не справившись с управлением, выехал на тратуар и совершил наезд на женщину с ребенком.

В результате с места ДТП машиной скорой помощи в городскую больницу была госпитализирована 43-летняя местная жительница. 8-ми месячный ребенок получил телесные повреждения.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст.345 ч.1 Уголовного кодекса РК.

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